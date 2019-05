Reeglid peavad turuga sammu pidama

Äripäev leiab juhtkirjas, et võimud peaksid uutele väikekorteritega elumajadele kehtestatud parkimisnorme leevendama.

Kinnisvaraäris on tekkinud hall tsoon, kus mängureeglid on hägusad, ja see pole hea ei konkurentsile ega tarbijale. Ettevõtjad kasutavad juriidilistes küsimustes „ratsionaalset kaalutlusõigust“, mis tähendab, et pealinnas vohab JOKK-skeem: peamiselt üüripindadeks mõeldud kortereid müüakse äripindadena ehk büroo pähe, et linna reeglitest mööda hiilida.