Swedbanki ennetav nahapäästmise samm

Pangajuhtide kõrvaldamine näitab, et rahapesukahtlustusi võetakse tõsiselt, kuid avatud suhtlusest ollakse veel kaugel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Swedbank peatas päevapealt Eesti haru tegevjuhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused seoses rahapesualase sisejuurdlusega „kuni täiendava info lisandumiseni“. Nõukogust lahkus Priit Perens. Kitt tunnistas Äripäevale, et otsus oli ootamatu, sest sama päeva hommikul polnud tal sellest veel aimu. Pank on kidakeelne: öeldi vaid, et juhtide töölepingud ja palgad jäävad teadmata ajani kehtima.