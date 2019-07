Maksuvõlglaste paitamine peab lõppema

Maksumaksja raha ei tohiks jagada firmadele, mille suurosanikud on teiste firmade kaudu kroonilised maksuvõlglased, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Tänane Äripäev kirjeldab skandaalse ärimehe Kristjan Silla kahtlasevõitu tegemisi Tallinna vanalinnas. Loost selgub, et Silla suurosalusega firma on saanud EASilt enam kui 100 000 eurot toetust, samas kui teised tema firmad on riigile võlgu kümneid tuhandeid eurosid makse. Veidi varem kirjutasime, kuidas EAS unustas esitada kohtusse hagi 300 000 euro tagasinõudmiseks mõjuka reformierakondlase Rain Rosimannuse koolivenna ja endise äripartneri Erki Siitaniga seotud firma vastu ning jäi rahast ilma.