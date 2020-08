Cinamoni juht kinoäri suurtehingust: see on konkurentsi lõpp

Cinamoni juht Tatiana Tolsyaja läinud aastal Äriplaanil. Foto: Raul Mee

Kinoketi Cinamon juht Tatiana Tolstaya leiab, et Apollo ja Forum Cinemase ühinemine üheks ettevõtteks toob kaasa monopoliseerumise ning hindu hakkab dikteerima üks ettevõte.

Ühinemisel saab olema tugev ja pikaajaliselt negatiivne mõju Eesti turule, sest ühe firma käes on nii filmide näitamise kui levitamise õigused, märkis Tolstaya. Ta lisas, et karantiini ajal õnnestus Apollol saada kontroll filmistuudiote Universal ja Paramount filmide levitamises. Cinamoni juhi arvutuste kohaselt tähendab see, et Eesti filmilevitamise valdkonnas kuulub Apollole suisa 70% suurune turuosa. Tolstaya selgitas, et Apollo levitab kuuest Hollywoodi stuudiost nelja toodangut, lisaks levitab ettevõte ka kohalikke filme.