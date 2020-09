Saime, mida me ei ole kunagi soovinud

Foto: Anti Veermaa

19 kuud tagasi andis Äripäev riigikogu valimiste eel traditsioonilise valimissoovituse. Ühiskonna jõukust, turvatunnet ning selle vältimatu eeldusena Eesti majanduse head käekäiku silmas pidades soovitasime toetada Reformierakonda. Kas neil samadel või muudel põhjustel arvas sedasama 29 protsenti valimas käinutest, mis viis oravad ülekaaluka valimisvõiduni.

Kas Äripäev on selle soovitusega ka praegu rahul, küsis reformierakondlasest ettevõtja Peep Lillemägi oma möödunudreedeses arvamusloos. Äripäev vastab, et mõne mööndusega – jah. Praeguse valitsuse tegevus, või siis tegevusetus, on tõepoolest näidanud, et ühiskonna jõukus ja turvatunne püsivad majanduse heal käekäigul.