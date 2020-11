Liigne riskikartlikkus on vaesuse valem

Foto: Anti Veermaa

Selleks et jõukust kasvatada, on vaja mõõdukalt riske võttes investeerida, sest rahaline kaotus mitteinvesteerimisel on tegelikult hoopis suurem, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva suurest investorite küsitlusest selgus, et kuigi enamjaolt on huvi investeerimise vastu kasvanud, oli kahjuks ka neid investoreid, kes on sel aastal lasknud end koroonahirmust heidutada ja hoiavad turult eemale.