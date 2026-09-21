Madis Toomsalu ostis 400 000 euro eest Läti börsifirma aktsiaid

Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Viis aastat pärast suurt börsibuumi tuleb tõdeda, et enamik “üleöö miljonäridest” ei teinud IPOga tegelikult suurt väljumist, nende teed on viinud tagasi ettevõtlusse, uutesse investeeringutesse või sootuks muudesse rollidesse.
Balti börsil leidub tugevaid ettevõtteid, kuid hea firma ei tähenda automaatselt head investeeringut, sealjuures saavad määravaks kasvuväljavaade ja riskid, rääkis Avaroni vanemanalüütik ja portfellihaldur Silver Schmeiman.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.