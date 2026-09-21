Sõõrumaa kavandab hotelle veel nelja Tallinna arendusse

Neljapäeval nurgakivi saanud Original Sokos Hotel Talsinki ei pruugi jääda Urmas Sõõrumaa ainsaks uueks hotelliprojektiks Tallinnas. Ettevõtja sõnul on tal lisaks Talsinkile hotelliteema laual veel neljas talle kuuluvas arenduses.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millistesse Tallinna arendustesse kavandab Urmas Sõõrumaa veel hotelle ja mis võiks neist esimesena edasi liikuda;
- miks peab Sõõrumaa Tallinna hotellitube liiga odavaks ning mida ütleb selle kohta hotelliliidu juht Külli Kraner.
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