Äripäevas alustas kohalikele omavalitsustele suunatud teemaveeb Omavalitseja.ee

Äripäev käivitas uue teemaveebi Omavalitseja.ee, mis keskendub kohalikele omavalitsustele suunitletud teemade kajastamisele.
- Fotol vasakult Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, Kiili vallavanem Marek Vainola, Rae vallavanem Gerli Lehe, Kose vallavanem Ott Valdma. Foto on tehtud esimesel omavalitsuste ülese kriisikoostöövõrgustiku lepingu allkirjastamisel Rae vallavalitsuses. Foto: Rae vallavalitsus
Omavalitseja.ee eesmärk on kujuneda praktiliseks töövahendiks kõigile, kes osalevad kohaliku elu korraldamises ja otsuste tegemises. Teemaveeb hakkab jälgima omavalitsusi mõjutavaid seadusemuudatusi ning selgitama, milliseid uusi kohustusi, kulusid ja võimalusi need linnadele ning valdadele kaasa toovad.
Lisaks uudistele ja analüüsidele koostab Omavalitseja.ee ka avalike andmete põhjal omavalitsuste võrdlusi ja edetabeleid. Fookusesse võetakse eelkõige KOVide rahandus, investeeringud, hanked, palgad, sotsiaalteenused, haridus, ehitus, kriisivalmidus ja juhtimine.
Eesmärk on olla ametnikele kasulik tööriist
Teemaveebi ambitsioon on luua KOVidele väärtuslik tööriist, mis aitab võrrelda enda tulemusi teiste omavalitsustega, märgata olulisi muudatusi ning teha seejärel paremini põhjendatud otsuseid. Samuti toob Omavalitseja.ee lugejateni KOVide juhtide kogemused ja toimivad lahendused, millest võiks olla kasu ka teistes Eesti linnades ja valdades. Mõistagi ei saa kajastamata jätta ka kõiksugu AI ja digitaliseerimisega seotud teemasid, mis mõjutavad praegusel ajal otseselt ka igat Eesti kohalikku omavalitsust.
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Omavalitseja eesmärk on olla KOVi töötajatele usaldusväärseks infoallikaks ning kohaks, mis nende tööd lihtsustab. Lisaks uudistele ja analüüsidele on plaanis luua KOVidele kasulikke andmetabeleid ja tööriistu, mis aitavad võrrelda omavalitsuste tulemusi, õppida teiste kogemusest ning märgata valdkondi, kus oleks võimalik tegutseda tõhusamalt.
Ootame teie, head lugejad, aktiivset osalust. Jagage meiega teemasid ja vihjeid, millest tahaksite kuulda-lugeda.
Head lugemist! Sanne Sigrid Taveter, Omavalitseja.ee peatoimetaja, [email protected]
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