Hinrikuse ja Tamkivi rahastatud Soome idu kasvas ükssarvikuks
Soome iduettevõte Verda, mille investorite sekka kuulub ka Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisfirma Skaala, jõudis pärast viimast rahastusvooru ükssarvikustaatusesse ehk 1 miljardi dollari suuruse turuväärtuseni.
Eesti jõukaimate inimeste sekka kuuluv investor Taavet Hinrikus on mitmete riskantsete investeeringutega täppi pannud ja kenasid preemiaid teeninud. Ise ta oma varast suurt numbrit ei tee ja keskendub uute ükssarvikute tagant utsitamisele.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.