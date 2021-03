E-tiiger saab juhtimist parandades oma uhkuse tagasi

Foto: Anti Veermaa

E-Eesti piinlik tokerdamine koroonakriisis on peamiselt juhtimisprobleem, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Maailmakuulsas e-Eestis koondatakse koroonaviirusesse nakatunute statistikat käsitsi Exceli tabelisse ja digiloo haldajad pole suutnud teha ühte nuppu – "soovin vaktsineerida", võtab värske leheloo avalause lühidalt kokku. Edasi lugedes saab muu hulgas teada, et isegi erinevate haiglate ja perearstide andmekogud ei suuda omavahel suhelda. See on näide andmete lootusetust killustatusest.