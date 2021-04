Emotsionaalset karusloomafarmide teemat juhtigu aus debatt

Foto: Anti Veermaa

„Vaata nüüd tšintšiljale otse silma ja ütle, et sinu meelest on tema tapmine okei.“ Kui karusloomafarmide keelamise vastased või keelu õigsuses kahtlejad pandaks niisugusse olukorda, siis kui paljud vastaksid, et jah, on? Ilmselt vähesed, kui mitte mõni üksik. Ent otsus, kas muuta Eesti karusloomafarmivabaks või mitte, peab sellegipoolest tuginema enamale kui selline emotsioon, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Seda seepärast, et keelustamine tähendaks mitme inimese jaoks aasta(kümne)id tehtud töö kadumist. Jah, osa Eesti karusloomakasvatajatega on olnud aegade jooksul probleeme, kuid ülejäänud on olnud igati seaduskuulekad ning teinud pingutusi ja investeeringuid, et loomade tingimusi parandada. Sellest saab aimu ka Äripäeva äsjasest suurest loost.