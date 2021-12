Käärmannile ja Hinrikusele sai asja eest avanssi antud

Raadiohommikus: aasta ettevõtja, üle võlli pakiäri, rendi-Teslad ja halloo, Dubai!

Äripäeva raadio hommikuprogrammis loome otse-eetris raadiosilla Dubaiga, kus jätkuval maailmanäituse EXPO haridusnädalal on kohal Eesti äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group. Saame teada, kuidas redefineeritakse kooliharidust ning milliseid ärivõimalusi see pakub. Lisaks uurime, kuidas edeneb Bürokrati ehk riikliku juturoboti arendamine. Meie vestluskaaslane on Net Groupi tegevjuht Priit Kongo.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis loome otse-eetris raadiosilla Dubaiga, kus jätkuval maailmanäituse EXPO haridusnädalal on kohal Eesti äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group. Saame teada, kuidas redefineeritakse kooliharidust ning milliseid ärivõimalusi see pakub. Lisaks uurime, kuidas edeneb Bürokrati ehk riikliku juturoboti arendamine. Meie vestluskaaslane on Net Groupi tegevjuht Priit Kongo.