Juhtkiri

Äripäev

8. aprill kell 13:45 Jaga lugu:







Ärme saada ettevõtjat takistusrajale

Foto: Erakogu

Segasel ja keerulisel ajal peavad otsused olema üheselt mõistetavad ning neid saatvad argumenteerivad sõnumid selged, vastasel korral tekitame vaid arusaamatust, mis ettevõtjat asjatult koormab, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Toorained kallinevad ja muutuvad järjest defitsiitsemateks. Tarneahelate osas süveneb ebakindlus, millele pani aluse juba koroonapandeemia. Sanktsioonid Ukrainat rünnanud Venemaa (samuti Valgevene) vastu uuenevad mitu korda nädalas, sõltuvalt sellest, kuidas sõlmitakse poliitilisi kokkuleppeid. Mitme riigi vahel on eri põhjustel varasem tööjõu liikumine pärsitud. Ökonomistid alustavad prognoose tõdemusega, et midagi liiga täpset öelda on keeruline, pigem tuleb jälgida eri stsenaariume.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev