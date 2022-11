Artikkel

Krüptoäri krüptide õudus on karm kooliraha

Foto: Anti Veermaa

Viimasel ajal ilmub krüptovaldkonnast ehmatavaid lugusid, mis kargavad esile nagu kunagise telesarja “Tales from the Crypt” kummituslik valvur hauakambrist. Ehk on šokiteraapiast lõpuks kasugi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Poole miljardi dollari suurune pettusekahtlus , millele tuginedes kaks aastaid Äripäeva Rikaste TOPi ülemisse otsa kuulunud Eesti krüptoärimeest - Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin - Eesti politsei ja FBI koostöös kinni peeti ning nüüd suure tõenäosusega USAle välja antakse, on suur asi. Väga suur asi. Äripäeva hinnangul saab sellest kaasus, mille mõju saab olema ulatuslikum, kui esialgu ehk väljagi paistab. Seda nii lühemas kui pikemas ajalises perspektiivis ning mitmes valdkonnas.

