USA uurimine paljastab krüptopettuse: uued ja uhkemad skeemid varjutasid vanad

Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Putin loodab sõjas vanale liitlasele

Nagu ennustatud, on Ukrainas sõtta sekkumas „kindral talv“. Seni on see olnud sõdades Venemaa liitlane, aga seekord ei pruugi see nii enam olla. Lisaks hakkab just nüüd kulmineeruma eepiline võitlus energiakandjate turul, mida Ukraina sõda on tõsiselt mõjutanud, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

