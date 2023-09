Oravate ülbus ja Helmete “tarkus”

Peaministri abikaasa Venemaaga seotud äritegevuse üksikasjade uurimiseks kokku kutsutud riigikogu komisjoni pakkus parimal juhul haiget poliitilist meelelahutust, aga mitte uusi asjasse puutuvaid fakte, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ühes eelmisel nädalal ilmunud juhtkirjas küsisime, kuidas leida üles meie majanduspoliitiline mõte, sest Eesti majandus ei kasva, küll aga mure selle pärast, kui kvartal kvartali järel näeme miinuses SKPd. Kuid samavõrd oluline on saada sisuliselt käima töö riigikogus, mis oma sügisistungjärku alustab järgmisel nädalal. Kevadistest parlamendivalimistest saadik on poliitiline debatt koalitsiooni ja opositsiooni vahel olnud peaaegu et ainult vastastikune tuim vägikaikavedu.