18. märts







Seda häbi jagab kogu riigiteenistus

Foto: Anti Veermaa

Seoses korteri üürimisega kasupoja firmalt tagasi astunud justiitsminister Kalle Laaneti juhtum sunnib paratamatult küsima, kui palju meil sedalaadi piinlikke diile veel on, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest viitab justiitsiministri üürikorteri kaasus mitte puudustele õigusruumis, seaduste viletsale tundmisele või kehvale järelevalvele, vaid ennekõike sellele, et Eesti avalikus teenistuses on kasutusel ja levinud vigane moraalne kompass. Üldistus kõlab koledasti, aga pole paraku meelevaldne: kui kõige kõrgemas tipus on teatud mentaliteet, siis allpool on kardetavasti täpselt niisamuti. Lihtsalt võimalused või, kui soovite, piirmäärad on eri tasanditel erinevad.