Pärast pea kümmet aastat menetlemist esimese astme kohtuotsuse saanud Tallinna Sadama korruptsiooniasi on avalikkuse õiglustunnet ja usaldust riigi vastu tugevasti kahjustanud. Üldsuse jaoks olulised kohtuasjad lihtsalt peavad paremini edenema, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest oleks vale väita, et kuritegude aegumise alusel Harju maakohtus õigeks mõistetud süüdistatavad pääsesid igasugusest karistusest. Aastatepikkune kohtupidamine koos sellega kaasas käivaga, alustades massiivsest negatiivsest tähelepanust, on neile kahtlemata karistavalt mõjunud. Meenutagem ka, et üks sadama eksjuhtidest Allan Kiil suri kolm aastat tagasi pärast rasket haigust.