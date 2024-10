Tagasi 09.10.24, 06:00 Puurida, puurida, puurida jah! Maavarad on meie kõigi ühine vara, rikkus, mille puhul ei tohi juba uurimisel takerduda mineviku varjudesse. Fosforiit lisab meile ka julgeolekut, sest Brüssel pelgab ennem Eesti väetist vajavat Prantsuse põllumeest kui Vene soldatit, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Puurida, puurida, puurida jah! Foto: Anti Veermaa

Selleks et uurida, tuleb vajadusel ka puurida. Äripäeva meelest kehtib see geoloogias, tegelikult aga mistahes valdkonnas. Kui me ei uuri ega puuri, ei teki ka mingeid võimalusi majandustegevuseks. Ettevõtlikkust peab jaguma, küps banaan ei kuku iseenesest suhu isegi seal, kus banaanid kasvavad.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun