Me peame suutma medali tähenduse üle arutleda

Vigursuusataja Henry Sildaru Facebooki seina täidavad soravad, analüütilised, mina-vormis kirjutatud sotsiaalmeedia postitused. Mina ei usu, et neid postitusi kirjutab Henry Sildaru, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Martin Johannes Teder.
Ühel hetkel sai Kelly Sildaru eduka noore sportlase elustiilist karjäär. See tähendas, et ta muutus iseseisvaks ning võttis kogu rahaasjade, treeningute ja laagrite korraldamised enda hallata, olles sel ajal alles teismeline.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.