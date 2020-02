ValiceCar: ka rasketel hetkedel on võlg võõra oma

Kallurvedude, maaparanduse ja ehitustöödega tegeleval Pärnumaa ettevõttel ValiceCar OÜ täitub tänavu 15. tegevusaasta. Kuigi kõik aastad pole olnud vennad, on ValiceCar kasvanud omas vallas piirkonna üheks tuntumaks tegijaks, kellel on ette näidata keerukaid objekte nii Pärnu- ja Läänemaal kui ka mitmel Eesti saarel.

Ettevõtte juht Vallo Kappak nendib, et iga ettevõtte edukus sõltub omanike tõekspidamistest. „Minule on kodust kaasa antud põhimõte, et võlg on võõra oma. Ütlesin raamatupidajale esimese asjana, et meie maksame alati kõik arved tähtaegselt ära. Kahjuks on aga Eestis, eriti ehitusvaldkonnas, väga tavaline, et arveid makstakse kuu-kahe või isegi pooleaastase hilinemisega. Kuigi on olnud raskeid hetki, oleme alati sõna pidanud ning võib öelda, et aastatepikkune ausus annab täna meile tugevuse ja maine, samuti usaldusest tingitud hinnasoodustusi. Koostööpartnerid teavad, et võime olla väga nõudlikud, aga maksame alati kokkulepitud summa õigeks ajaks ära.”

Ettevõtte usaldusväärsust näitab ka see, et häid finantstulemusi ning maksekombeid arvestades on AS Krediidiinfo tunnustanud ValiceCari alates 2007. aastast korduvalt kõrgeima krediidireitinguga.

Teine ettevõtte pikaealisuse põhjus on Kappaku sõnul see, et ta ei ole end juhatajana kunagi püüdnud välja vahetada ega kõrvale jätta, vaid algusest peale vastavalt vajadusele igas etapis ettevõtte tegemises kaasa löönud. „Olen olnud masinate roolis nii öösel kui ka päeval, kui töö on vaja tähtajaks ära teha ja on tekkinud mõni seisak. Me ei ole endale isegi ehitanud spetsiaalset kontorit, sest ühelt poolt on see meie jaoks mõttetu kulu, teisalt on inimesed kogu aeg tööl ja polegi reaalset vajadust kontoriruumide järele. Pigem investeerime modernsesse ja ergonoomilisse tehnikasse.”

Algusaastate teenuspakkujast on saanud peatöövõtja

Ettevõtet luues oli Kappak vaid 20aastane, tal oli suur soov midagi saavutada ning tegutseda kindlasti tehnilisel alal. Esimeseks ostis ta kalluri, seejärel mõned ekskavaatorid... tänaseks on ValiceCaril 15 ühikust koosnev masinapark ning töötajateks kvaliteeti hindavad spetsialistid. Lisaks on soetatud ette­võttele karjäärid, kust objektide tarvis puistematerjali, liiva, kruusa ja killustikku kaevandatakse.

Kui varem pakkus ValiceCar enamasti teistele teenuseid, siis kiiresti kasvati peatöövõtjaks ning nüüd võetakse julgelt käsile aina keerulisemaid projekte. Näitena võib tuua Ruhnu diisel­elektrijaama ning sadamad Ruhnus ja Kihnus.

Ettevõtte põhitegevus tuleb riigihangete kaudu, ehitatakse teid, platse, sadamaid ning teostatakse maaparandusprojekte. Kappaku sõnul aitab lihtne talu­pojaloogika ka kõige keerulisemate ülesannete puhul õige lahenduseni jõuda.

Ruhnu volikogu esimees Heiki Kukk räägib, et nende koostöö ValiceCariga on olnud mitme­külgne: jõujaama renoveerimine, sadama laiendamine, erinevad kaeve- ja heakorra­tööd ning lisaks on nad aidanud korraldada valla spordipäevi. „Üle pika aja on suure­pärane teha koostööd firmaga, kus ka omanikud ja juhatuse liikmed on valmis käsi mustaks tegema ning labida haarama, kui ainult tarvis on. Oleme leidnud koostööpartneri, kelle töötegemine ning tulemus on alati tehtud hindele 5+. Tõsised mehed, kes teevad, mida lubavad, ja teevad väga hästi! Neid julgeb soojalt kõigile soovitada,” kiidab Kukk.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsaparandaja Ülo Lindjärv, kes teeb ValiceCariga koostööd alates 2014. aastast, lisab, et juba kuus aastat on peaaegu igal aastal ühiselt Läänemaal ja Saaremaal objekte tehtud. „Ehitatud on nii metsa­majanduslikke kui ka looduskaitselisi objekte, kõik on sujunud edukalt ja kõik ehitused on valminud tähtaegselt,” ütleb Lindjärv. „Koostöö on olnud meeldiv ja töine. Kokkulepetest peetakse kinni ning tekkinud probleemidele leitakse kiiresti lahendused.”

Praegusel ajal on ValiceCaril kuus kallurautot ja ekskavaatorit, lisaks buldooserid, teerullid, traktorid ja väiketehnika. „Selline hulk tehnikat annab võimaluse korraga töös hoida 2–3 objekti paralleelselt nii mandril kui ka saartel ning kuna meie meeskond on universaalselt võimekad käsitlema erinevaid parajasti vajaminevaid masinaid, pole täna ka tööjõupuudust,” ütleb Kappak, kelle sõnul on kõige parem viis töötajate hoidmiseks nende personaalne motiveerimine. „Selline asi ei toimi enam ammu, et üks suur juht jagab rivi ees käske. Inimesed soovivad isiklikumat lähenemist, see paneb neid paremini mõistma töö sisu ning annab võimaluse kaasa rääkida.”

Töötegemise kõrvalt tuleb osata ka lõõgastuda

Esimesed seitse aastat töötas ValiceCari asutaja ja juht sisuliselt ühtki puhkepäeva pidamata ning nädalavahetustel pigem kibeles tööle, kui tundis kodusolemisest naudingut. Täna ootab ta aga nädala­vahetusi ja puhkust, et perega olla, akusid laadida, sporti teha ja spordilaagrites käia. Spordil on Kappaku jaoks eriline koht – Valice­Car on algusaastatest peale toetanud Pärnu­maa noorsportlaseid alates rannajalgpalluritest ja sõudesportlastest kuni poksi ja vabavõitluseni.

Sportliku vabavõitlusega (MMA) tegeleb Kappak juba aastaid ning viimased neli aastat on ta pälvinud selles Eesti meistri­võistlustel esikoha, minnes tänavu taas tiitlit kaitsma. „Toetame Pärnu klubi MMAces ja rõõmuga võib tõdeda, et MMA on Pärnus väga kenasti tuntust kogunud ning inimesed on aru saanud, et tegemist pole mitte üksteise peksmisega, vaid mitmekülgse võitlus­spordialaga,” nendib mees, kelle ettevõte toetab südamega lisaks spordile ka kohalikke kultuuriüritusi.