Eestlaste mobiilseid töökodasid kasutavad ka rallimaailma tipud

Veoki Pealisehituse OÜ pakub eritellimuslahendustena kvaliteetseid mobiilseid hooldustöökodasid, mis on läbimõeldud disainilahendusega ja kohandatud spetsiifiliselt tellija vajadustele, räägib ettevõtte tegevjuht Peep Nork.

VPE meeskond maa alla kaevandusse tööle suunduva eriti madala VW Crafter hooldusautoga, mille tellijaks on Scania Eesti AS

Veoki Pealisehituse (lühidalt VPE) tooteportfell on aja jooksul palju muutunud. Esimeseks tooteks olid metallist prügikastid, järgmiseks õppisime Taanis sadulveokite küljekastide ehituse spetsiifikat. Hiljem lisandus Soomest ja Rootsist toodud metsa- ja hakkeveokite ümberehitus. Nii suurte masinate ehitamiseks vajasime tootmishoonet, mille ukseava oleks suurem kui 4 meetrit. Tallinna läheduses olid kõik sellised hooned müüdud või meile kättesaamatu hinnaga. Pilk jäi aga peale Järvamaal asuvale endisele Roosna-Alliku kolhoosi põllumajandusmasinate töökojale, mis vajadustele vastas, ning Eestimaa südames tegutseb VPE siiani.

Peep Nork , Veoki Pealisehituse OÜ tegevjuht Teame, mis on kriis ja kuidas sellest väljuda. Veoki Pealisehituse OÜ elas viimase majanduslanguse ajal üle tõsise kriisi ning tuli aastatel 2010–2011 läbi tervenemisprotsessi välja pankrotist. Pankrotihalduri heakskiidul sõlmiti võlausaldajatega kompromiss, kuna osanikud ja juhatus näitasid üles soovi ettevõtet päästa. See ühe vähese Eesti ettevõttena tervenemisprotsessi kaudu ka õnnestus.

Põhjamaistesse tingimustesse sobivad tipp­rallihaagised

Tänu ühele Soome parimale ralliautode rendi ja hooldusega tegelevale ettevõttele Printsport Oy täienes VPE tooteportfell tipp­rallihaagisega. Printsport ei olnud rahul oma senise Soome tarnijaga, kes hilines ega teinud nende hinnangul kvaliteetset tööd.

VPE töötas rallihaagisele välja uudse lahenduse: kiilukujulise tagaosa ja ilma vaheraamita (haagise põrand moodustab ka raami) sobib suurepäraselt madalate ralliautode transpordiks. Minimaalse tühikaaluga (700 kg) haagis suudab kanda 2-tonnist autot ning on vaatamata kergusele väga vastupidav. Rallihaagised valmistab VPE sandwich-paneelist, mis muudab soojustatud toote põhjamaistesse tingimustesse sobivaks.

Esimesest haagisest alates on suhe Printspordiga olnud positiivne ning rallihaagised on jõudnud teistessegi tiimidesse.

Omatoode Worxpace PRO mobiilne töökoda

Kolme aasta eest tunnetasime, et tegevusalade valik on läinud liiga laiaks ning otsustasime Disainibuldooseri arenguprogrammi abiga luua selge fookusega omatoote. Analüüsi tulemusena settis välja mobiilse hooldustöökoja idee, mis on tippmehaaniku kaasaegne töövahend.

Worxpace PRO on VPE nägemus kaasaegsest tipptasemel hooldusautost

Hooldusautole (ingl service truck) aitas eraldi brändi Worxpace PRO välja töötada Brand Manual. 7-tonnise Iveco Daily baasil ehitatud Worxpace PRO hooldusauto disaini ja kasutusmugavuse eest vastutas Eesti tööstusdisaini büroo Ten Twelve.

Tänaseks on nii nimetus kui ka logo registreeritud ELi kaubamärgiregistris, kusjuures väikesel Eesti ettevõttel tuli pikalt vaielda suure autotootja Jaguar Land Roveriga. Nende palvel on kaubamärgi kasutus piiratud rasketehnika hooldamiseks ja remondiks mõeldud liikuvate töökodade (veokite, kaubikute, haagiste) valmistamisega.

Koostöös Hiabi maaletooja Exan ASi ja Ivecot müüva IV Plussi ASiga ehitatud ideaalse mobiilse töökojaga käisime suurematel Skandinaavia messidel ja demotuuridel. Tagasiside oli väga positiivne. Autosse sisenenud mehaanikud ütlesid otsesõnu, et selline oleks nende unelmate töökoda. „It’s bigger than my kitchen [see on suurem kui mu köök],“ kõlas ühe Caterpillari mehaaniku siiras reaktsioon.

Kvaliteet algab kvaliteetsetest komponentidest

Mobiilseid töökodasid arendades otsisime kvaliteettooteid pakkuvaid partnereid. Nii leidsime Saksamaal sõidukitele riiulisüsteeme tootva Aluca, kellel puudus Eestis esindaja. Odavamate konkurentidega võrreldes on Aluca alumiiniumist riiulid kergemad, kuid ka vastupidavamad: ametlik garantii on kaheksa aastat, väidetavalt võivad need üle elada ka kolm alusautot. Tänu Alucale sai VPE mahuka projekti: ettevõte sisustab Aluca mööbliga 15 DeLavali uut Volkswageni piimandus- ja põllumajandustehnika hooldusbussi.

Worxpace PRO mobiilne hooldusauto Fääri saartele

Taani suurimal erialamessil Transportmessen tutvusime Fääri saartel tegutseva ettevõtja Fridrikuriga. Tema firma Superdekk on Fääri saartel ainus, kes suudab kohapeal vahetada ekskavaatorite rehve. Superdekk soovis mobiilset töökoda, mis käitaks otse PTO pealt võimsat (15 bari) kompressorit.

Superdekk võttis pakkumisi ka Taanist, kuid VPE suutis kiirelt reageerida, olime paindlikud ning kraana ja hüdraulilise kompressoriga varustatud hooldusauto valmis kliendi näpunäidete järgi – kusjuures hinnavahe Taani pakkumistega ei olnud suur.

Fääri saartel toimub aktiivne tunnelite ehitus ja kliendi tööpõld on lai. Käisime kohapeal autot üle andmas ja klient on väga rahul.

Fääri saartel ekskavaatorirehvide vahetamiseks valminud hooldusauto

Rotatori mehaanik sisustas oma käe järgi hooldusauto Irene

VPE-l on pikaajaline suhe Hitachi maaletooja Rotator Oy-ga, kellele kuulub Soome rasketehnika turust 30%. Nende tippmehaanik Mikko Raittinen sai võimaluse VPE-s ehitatud Iveco hooldusauto abil kolida oma mobiilne töökoda pisikesest kaubikust märksa avaramatesse tingimustesse. Auto valmis rätsepatööna tema vajaduste järgi. Sellele arendati koostöös ka mõned uuendused, mida VPE varasemates autodes ei ole kasutanud. Auto on Mikkole nii kallis, et sai nimeks oma naise järgi Irene.

Rotator ise rõhutab, et nende klientide jaoks muutub üha olulisemaks töö efektiivsus ja kiirus. Kalleid masinaid lihtsalt ei saa lasta tööplatsil niisama seista ning iga hooldustoiming peab olema hoolikalt planeeritud. Rotatori jaoks on kõrgel tasemel klienditeenindus määrav ja hooldusauto mitmekülgsuse kaudu saavutatud universaalteenuse lähenemisviis on sujuva töö oluline osa.

Põhja-Skandinaavias, kus temperatuurid võivad langeda väga madalale, on välihooldusel probleem õlide viskoossusega. Meie soojustatud furgoon on nendes tingimustes ainuõige lahendus, lisaks on mehaanikutel seal kindlasti ka mugavam tööd teha.

Portfelli hakkab täiendama õlivahetushaagis

2019. aastal külastasime paljusid Rootsi rasketehnika ettevõtteid. Nad olid Worxpace’i hooldusauto kontseptsioonist küll huvitatud, kuid enamikus firmades puudusid C-kategooria juhtimisõigusega mehaanikud. Suurimad hooldusettevõtted nagu Swecon AB on ise ehitanud hooldushaagised, kulutades nende arendamisele palju kalleid mehaaniku töötunde.

Otsustasime laiendada tooteportfelli ka hooldushaagisega, mis on samuti isotermiline ja eelkõige ette nähtud õlivahetuseks. Hetkel oleme tootearendusega faasis, kus saame prototüübi peagi anda katsetamiseks Eesti partneritele Baltem AS ja Wirtgen Eesti OÜ. Tulevikus plaanime hooldushaagist modifitseerida sobivaks erinevatele sihtotstarvetele. Haagisele saab panna väga erinevaid lisasid, sõltub sellest, milline on mobiilse töökojana kasutatava kaubiku või veoki varustus ning mis valdkonnas seda kasutatakse.

Peep Nork , Veoki Pealisehituse OÜ tegevjuht Peame VPE-s kõiki töötajaid omamoodi insenerideks. Tootmisjuhi Peep Kristali ehitatud Porsche 911 on tulnud Euroopa meistriks sarjas Historic.

Võidusõidumaailm vigu ei andesta

Oleme Tommi Mäkinen Racing OÜ hooldusautode täiustamisega tegelenud tiimi loomise algusajast. Lisaks sellele on VPE kliendiks Markko Märtini tiim. Need ettevõtted on maailma mastaabis omavahel konkurendid ja anname endale aru, et delikaatsus on meie voorus.

Meie kliendid on ka Marko Rohtlaan, Hannes Soomer, Rain Pilve, Mihkel Vaks jt võidusõitjad. Teame, et võidusõidutehnika puhul on vead andestamatud.