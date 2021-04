Estko - eksperimentaalne algusest peale

Ando Mellikov , OÜ Jazz Pesulad juhatuse liige

Ühine mälu ühendab

Tegime oma esimese pesula uksed lahti 2003. aasta märtsis ja samast päevast alates on Estko olnud meie partner ja on jätkuvalt üks meie kõige tähtsamaid partnereid. Kui ettevõtete ja seal töötavate inimeste mälu ühtib, siis on lihtne asju ajada.

Tõsi, kunagi algusaastatel olime dilemma ees, kas hakata autokeemiat ise maale tooma. Aga kuna Estko sai nende asjadega nii hästi hakkama, kadus see vajadus ära. Nad üritavad uute arenduste ja toodetega turul kaasas käia. Estko tugevus on see, et ta on siinsamas kohapeal, tal on hinnad paremad, ta on suhteliselt kiire ja paindlik.

Kõige tähtsam meie jaoks on aga ikkagi see, kuidas nad 2008.–2009. aasta kriisi ajal käitusid. See oli aeg, kui kõik olid kõigile võlgu. Meile oli see väga raske aeg. Estko oli üks nendest ettevõtetest, tänu kellele me üldse ellu jäime. Nad olid nõus võlgasid ajatama, nad ei katkestanud tarneid, nad usaldasid meid. Tänu Estkole oleme nii suureks kasvanud, nagu me oleme. Meil on üle 30 pesula, oleme Eesti juhtiv autopesulate kett.