20 aasta eest oli tänane Uuesalu inimtühi, moodsa elukeskkonna lõi sinna ettevõte IBE Estonia

Kinnisvaraarendaja IBE Estonia OÜ tähistas 2023. aastal oma kahekümnendat sünnipäeva. Edukaid projekte on olnud mitmeid, aga enim on IBE ettevõtluslugu tuntud 2006. aastal alanud Uuesalu arendusprojektiga Rae vallas. Ligi 20 aastat tagasi oli tänane Uuesalu küla peaaegu inimtühi koht keset metsi Tallinnast lõunas Viljandi ja Tartu maantee vahele jääval alal, meenutas IBE Estonia OÜ jurist Rene Kullör.

Kullöri sõnul koostas IBE ligi 80 hektari suurusele alale tervikliku elukeskkonna kujundamiseks detailplaneeringu, mis nägi ette ligi 160 rida- ja paarismaja rajamise, aga ka puhkealad ning äri- ja sotsiaalhooned. Arendusprojekti esimeses etapis valmis 41 paarismaja ja kolm ridaelamut. Majade valmimine sattus täpselt sellesse aega, kui algas ülemaailmne majanduskriis. See tähendas, et valmis ehitatud majadele ostjate leidmine võttis aega mitu aastat.

Raskustele vaatamata hakkasid esimesed uued elanikud siiski Uuesallu kolima ning välja kujunes märkimisväärselt aktiivne kogukond, kelle initsiatiivil sai Uuesalu 2013. aastal ametlikult küla staatuse ning 2023. aastal tähistati avaliku peoga küla kümnendat aastapäeva. Aegamisi küla kasvas, siia jõudis ka teisi arendajaid ja koostati uusi detailplaneeringuid ning tänaseks elab külas ametlikult juba üle tuhande inimese.

„IBE-le tähendas eelmine majanduskriis mitut keerulist aastat, kuid 2012. aastal jätkasime arendustegevusega ning sealt edasi oleme rahulikumas, aga kindlas tempos liikunud selles suunas, et Uuesalu ette nähtud kujul lõpuni valmis ehitada. Tänase seisuga on ehitamisel kaks paarismaja ja üks ridaelamu, mis valmivad 2024. aasta keskel,“ kommenteeris Kullör.

Uued arendusprojektid ja innovatsioon

Väljaspool Uuesalu küla on järgmiste arendustena töösse minemas eramud Kiili vallas Vaela külas ning ka Viimsi vallas asuvale Uuetoa arendusprojektile punkti panemine ärimajaga Jänese teel.

„Kuigi meie põhifookus ei ole aastate jooksul muutunud ning selleks on endiselt peamiselt paaris- ja ridaelamute ehitus Tallinna lähivaldades, siis üritame ka meie ajaga kaasas käia ning pakkuda lahendusi, mis on klientidele järjest olulisemaks muutunud. Näiteks on 2024. aastal valmivatel paarismajadel on lisaks maaküttele katusel ka päikesepaneelid ning jahutus, mis viimastel aastatel üha sagedamini esinevate suviste kuumalainete ajal leevendavat jahedust pakub,“ tõi IBE Estonia esindaja välja.

IBE Estonias puudub traditsiooniline ülalt-alla juhtimine

Üks IBE omanäolisuse osa on Kullöri sõnul väike ja kokkuhoidev kollektiiv, milles ühe erandiga ei ole tegutsemisaastate jooksul keegi vahetunud. Samas tähendab vaid neljaliikmeline tiim ka seda, et ametinimetus võibki tihti olla üksnes ametinimetus ning mitte kirjeldada kokkuvõtvalt töö kogu sisu. Igal töötajal on teada oma tegevusvaldkonnad ning samas saab igaüks tuua lauale oma parimad teadmised ja kogemused ka uute ettevõtmiste osas. Igaühel on lai otsustusvabadus ja võimalus oma tööd ise korraldada.

„Omapäraseks teeb meie ettevõtte ka see, et meil puudub traditsiooniline ülalt-alla juhtimisstruktuur. Suuremad otsused saame teha ühiselt ning teiste veenmine käib argumenteerides, mitte tugevama õigusega. Kõik see ja hea töökeskkond ning põhimõte, et oluline ei ole ettenähtud töötunde täis tiksuda, vaid et kõik vajalik saaks tehtud, on taganud selle, et kõik töötajad on jätkuvalt hästi motiveeritud,“ tundis Kullör heameelt.

Käi rahaga ümber vastutustundlikult, aga ära sae senti

Kahekümne tegevusaasta jooksul on olnud nii tõuse kui ka mõõnu. Kinnisvaraarendus ongi oma olemuselt pika vinnaga ettevõtmine. 2008. aasta lõpus alanud majanduskriis andis olulisi õppetunde. Pikaajalise ja jätkusuutliku ettevõtte aluseks on muuhulgas nii valmisolek võtta ettevõttena mõõdukaid riske kui ka oskus tunnetada oma võimete piire. Samuti on selleks vajalik paindlikkus ja oskus turuolukorrale reageerida – languse ajal ehitusmahtu vähendada, tõusu ajal aga kasvatada. Käive ja kasum ei pea liikuma iga aastaga ainult ülespoole ning turumuutusi arvestades polegi see võimalik.

Viimaste aastate märksõnadeks on kahtlemata olnud ebakindlus ja etteennustamatus. 2019. aasta lõpus alanud koroonapandeemia, sellele järgnenud energiakriis, Venemaa sõda Ukraina vastu, inflatsioon ja intressimäärade tõus ning jätkuv külmunud olek uusarenduste turul on kõik kinnisvaraturgu ja turuosaliste otsuseid oluliselt mõjutanud, aga mitte alati ennustatud suunas. Vahepeal tunduski, et tavaloogika ja talupojamõistuse põhjal tehtud prognoosid ei ole täitunud.

„Pikaajaliselt tegutseva ettevõttena teame ka seda, et Exceli tabel on üksnes osa võrrandist. Eraettevõttes tuleb rahaga käia ümber vastutustundlikult, kuid seda põhimõtet ei tohi samastada sendi saagimisega,“ ütles Kullör.

Pikas plaanis on tema sõnul kasulikum mitte jahtida madalaimat võimalikku ehitushinda, vaid investeerida esialgu natuke rohkem ning mitte teha järeleandmisi ehituskvaliteedis ja seeläbi vältida hilisemaid vaidlusi ja probleeme, mille lahendamine võib lõpuks hoopis kallimaks minna kui esialgne sääst. Samuti on investeeringud taristusse, sh sotsiaalsesse taristusse, just see, mis piirkonna väärtust tõstab ja seeläbi investeeritud raha tagasi toob.

IBE Estonia toetab aktiivset eluviisi

IBE jaoks on arendusprojektide puhul oluline tervikliku elukeskkonna loomine. Uuesalus on lisaks majadele ja taristule aidatud valmis ehitada võrkpalli- ja korvpalliväljak ning mänguväljakud, samuti on küla keskele loodud puhkeala, kuhu rajati ka järv koos rannaribaga, millest on saanud populaarne ujumiskoht mitte ainult suvel, vaid ka talisuplejatele.

„Küla läbiva Põdra tee äärde ehitasime ärihoone, kus lisaks IBE kontorile tegutseb mitu ettevõtet, sh ilusalong, lastehoid ja sushikohvik. Samuti oleme panustanud sotsiaalsesse taristusse, ehitades valmis lasteaia ning andsime hiljuti Rae vallale üle kinnistud uue ja suurema lasteaia ehitamiseks,“ kommenteeris Kullör.

Lisaks on IBE Estonia aktiivsete eluviiside toetaja. „Sel võistlushooajal toetame teist aastat järjest talendikat freestyle-suusatajat ja uuesalukat Stefan Sorokinit. Samuti oleme Uuesallu koostöös BMX Tallinn MTÜ-ga rajamas uut BMX-krossisõidu rada, mis treeningutevälisel ajal hakkab olema avalikult kasutatav,“ märkis Kullör.

Hoiame oma partnereid

„Väikese ettevõttena teame, et tähtis on omada pikaajalisi ja stabiilseid suhteid kindlate koostööpartneritega. Seetõttu oleme andnud endast parima, et keskenduda kestvate ja usalduslike suhete loomisele, kus teineteist üritatakse vastastikku ka raskematel aegadel toetada. Kui partnerid teineteist tunnevad, siis sujub koostöö paremini ning osapooltele sobivad kokkulepped on kiiremad sündima,“ ütles Kullör.

IBE Estonia OÜ tänab kõiki oma koostööpartnereid: Timbeco Ehitus OÜ on nii Uuesalus kui Viimsis juba aastast 2014 ehitanud IBE-le puitelemenditest maju. Tartal Grupp OÜ tegutseb Uuesalus ehitajana alates 2015. aastast.

Eesti suurimate ja tuntumate kinnisvarabüroode hulka kuuluv Pindi Kinnisvara on edukalt aidanud IBE-l maju ja kortereid müüa aastast 2005.

Arendusprojektidele taristu rajamisel on IBE Estonial tugev ja pikaajaline koostöö aastast 2012 Kopasellid OÜ ja Torusellid OÜ-ga, kes on osalenud taristu rajamisel meie arendustes nii Uuesalus, Vaelas kui ka Viimsis.

Majade arhitektuursed lahendused on välja töötanud tunnustatud arhitektuuribürood MiHO ja b210.

Omanikujärelevalvet IBE Estonia ehitusobjektidel teevad juba pikki aastaid Rakonse OÜ-st Ants Raud ning Ehitusnorm OÜ-st Jaan-Eerik Puurand.

Kinnisvaratehinguid aitab ette valmistada Notaribüroo Kimmel, Roots, Veskimäe. Lisaks tänab IBE Estonia sujuva koostöö eest ka Rae, Viimsi ja Kiili valda.