50 küsimust, mida endalt uue aasta eel küsida

Pideva kasvu tagab sisevaatlus. Need 50 küsimust annavad sulle võimaluse oma elu üle vastutus võtta, kirjutab ärunõustaja Marla Tabaka portaalis Inc.

Uue aasta saabudes annavad paljud ka uusaastalubadusi. Inimesed loodavad muuta midagi suurt oma elus või äris. Suurem osa nendest lubadustest pannakse aga riiulisse ning need ununevad.

„Visioon on ainult siis selge kui sa vaatad omaenda südamesse. See, kes vaatab välja, näeb und. See, kes vaatab sisse, ärkab.“ – Carl Jung.

Iga-aastane püüdlus midagi märkimisväärselt muuta ei ole lahendus. Lahendus on pidevale sisevaatlusele pühendumine, mis edukad ja õnnelikud inimesed tippu viib. Kui sa tahad tulemusi näha, siis alusta sellest, mis on seespool. Ära püüa kontrollima hakata, mis väljaspool sind juhtub.

Allpool olevad küsimused aitavad sul asjaga algust teha. Enda kohta tehtud avastused, mis on ausad, võivad sind juhtida palju tähenduslikuma muutuseni. See võimaldab sul saavutada seda, mida sa tahad.

1) Mis on minu edu definitsioon?

2) Kas see definitsioon on piisavalt lai? Kas see hõlmab kõiki minu elu tähtsamaid külgi?

3) Mis on minu kolm kõige tähtsamat väärtust, mille alusel teen eraelus otsuseid?

4) Kas ma võtan äri- ja eraelus otsuseid tehes neid väärtusi arvesse?

5) Kas ma olen rahul sellega, kuidas ma oma lähedasi kohtlen?

6) Kas ma tunnen ja väljendan piisavalt tänulikkust selle eest, mis mul on?

7) Kas minu stressitase on liiga kõrge?

8) Mis on need kolm asja, mida saaksin stressi maandamiseks teha? Miks ma neid juba ei tee?

9) Mida ma otsustan kõige tihemini ignoreerida?

10) Mis on need kolm asja, millele tahan 2018. aastal tähelepanu pöörata?

11) Kas ma saan olla parem kuulaja?

12) Kas ma võtan teiste inimeste ettepanekuid tõsiselt?

13) Kui mul oleks võlurikepp, mis oleks minu kolm suurimat soovi?

14) Kui minu edu saavutamisel on negatiivseid tagajärgi, siis mis need on?

15) Kui ma küsin inimestelt, keda ma austan, millised on minu juhtimis- ja isikuomadused, mis oleks viis kõige enam mainitud omadust?

16) Milliseid omadusi ma peaksin nende arvates parandama?

17) Mis on kolm kõige tähtsamat raha teenimise võimalust, millele ma piisavalt tähelepanu ei pööra?

18) Kui raha välja arvata, siis mis mind takistab inimeste ja süsteemide töölepanemisel?

19) Mis on üks kõige tähtsam muutus, mida saaksin 2018. aastal teha?

20) Mis on see üks asi, mida on mul vaja äri kasvatamiseks?

21) Milliseid tegevusi või samme saan ette võtta, et saada asjad, millega on võimalik kasvada?

22) Kui ma olen endaga täiesti aus, siis kui tugev on minu enesekindlus ja eneseväärikus?

23) Kas olen nõus, et minu elus on asju, mida saaksin elu/äri parandamiseks ette võtta, aga mul ei ole selleks piisavalt enesekindlust? Millised need asjad oleks?

24) Millega ma riskiks, kui ma teeks asju, mis on minu mugavustsoonist väljaspool?

25) Millega ma riskiks, kui ma neid asju ei teeks?

26) 10 palli skaalal – kui hästi ma enda eest hoolitsen?

27) Mis on see üks kohustus, mille abil saaksin enda eest paremini hoolitseda?

28) Millise meeldiva tegevuse olen unarusse jätnud?

29) Kas mul on suhteid, mida tahaksin parandada või arendada?

30) Kas minu elus on kahjulikke ja väga negatiivseid inimesi?

31) Kas minu sõbrad, perekond ja mentorid toetavad mind piisavalt?

32) Mis on kõige võimsamad asjad, mida olen sellel aastal saavutanud?

33) Kas ma teadvustan ja tähistan oma võite? Isegi väikseid?

34) Kas ma olen jätkuvalt mingi kogemuse ohver, millest ma ei suuda lahti lasta?

35) Kas on kedagi, kelle vastu tunnen viha või vimma?

36) Kuidas on need emotsioonid mulle kasulikud?

37) Millistes elu- või ärivaldkondades tunnen ennast kõige haavatamavalt?

38) Mille üle olen kõige uhkem? Kas ma tunnustan ennast piisavalt?

39) Kui keegi vaatleks minu äri sisemisi tööprotsesse, kas nad saaks minu väärtustest ja kultuurist aru?

40) Kas ma tänan oma töötajaid ja teisi inimesi, kes mind toetavad?

41) Kui inimesed teevad asju minu arvates valesti, kas ma saan pahaseks?

42) Kas ma saan sügaval sisimas aru, et sama tulemuse saavutamiseks on ka muid viise?

43) Kas ma olen liiga kontrolliv? Ehk peaksin inimesi rohkem usaldama?

44) Kas ma usun, et kõik peab olema raske?

45) Kas minu jaoks ei lähe asjad kunagi soodsalt?

46) Millal ma viimati korralikult naersin?

47) Kas ma tunnen ennast süüdi, et ei veeda oma laste või lähedastega piisavalt aega koos?

48) Mida ma kõige rohkem kardan? Mis on kõige hullem stsenaarium, mis saab juhtuda?

49) Kas ma elan oma kire järgi?

50) Kas ma olen nõus toetust küsima või selle eest maksma?