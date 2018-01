Restoraniaasta 2017: kokad tasemel, teenindus jääb viletsamaks

Ainult tellijale

Mõeldes tagasi lõppenud aasta meeldejäävamatele maitsetele, meenuvad kõigepealt sadamarestorani safraniräimed, Chemex-kannus valmistatud ja punase veini klaasist serveeritud Etioopia kohv ja külapubi vegekotlett - palett oli kirju.

Eesti restoranielu kiirest arengust annab tunnistust asjaolu, et mitmel aastal on edetabelite etteotsa jõudnud uustulnukas, alles lühikest aega tegutsenud restoran. Selle aasta võimsaimaks tulijaks oli restoran Juur Tallinnas Ülemiste Citys, kes Põhjamaade restoranigiidi White Guide hinnangul platseerus Eestis viiendaks, minult aga sai aasta kõrgeima punktiskoori. Juure teevad eriliseks kohalikust toorainest gastronoomilisi imesid välja võluv peakokk, linna põnevaim kohvivalik - sealt ka nimetatud kohvielamus, korralik veinivalik, aga ka pilkupüüdev sisekujundus ja eriline asukoht.

Hoopis olulisemaks kui järjekorranumbrit mingis tabelis pean asjaolu, et Juur on omainimeste restoran, mitte ei püüa luua esinduskuvandit väljapoole. Kohaliku tooraine ja maitsetega mängitakse selleks, et pakkuda elamusi meile, kartuli-ja kapsamaa kodanikele, mitte siia saabunud toiduturistidele. Ilmselge, et põdrasamblast me kunagi toituma ei hakka, ükskõik mil moel seda taldrikule pannakse, kuid ka kodustest köögiviljadest, piimast, kalast ja lihast uute, vahel ootamatutegi maitsete väljavõlumisega tullakse Juures suurepäraselt toime.