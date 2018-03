Kuidas ületöötamisest taastuda?

Selleks, et läbipõlemisest ja ületöötamisest välja tulla, pead keskenduma rohkem iseendale ning panema paika fookuse, kirjutab mitme raamatu autor ja käitumisekspert Bryan Falchuk.

Järgnevalt avalame Bryan Falchuki arvamuse läbipõlemisest ja sellest, kuidas sellest välja tulla. Lugu ilmus portaalis Inc.com.

Selleks, et edu saavutada, tuleb prioriteete seada. Paradoks seisneb selles, et vähem tehes saavutad sa õigete prioriteetidega rohkem. Müra vähendamine on tegelikult see, mis sind edasi viib.

See säästab sinu energiat asjade jaoks, mis on tegelikult tähtsad. Samuti kaitseb see läbipõlemise eest. Sa tead seda tunnet, kus sinu küünal on mõlemast otsast põlenud, sest sa teed tohutult tööd ja oled seda hakanud tegema ka kodus? Sa lisad oma nimekirja järjest asju, mis viivad lõpuks läbipõlemiseni.

See ei ole jätkusuutlik ja keegi ei saa sellest kasu. Ehk loed sa seda liiga hilja? Mis siis, kui sa oledki juba murdepunktis? Sa oled teinud tohutult tööd ning nüüd on olukord väga kehv. Vahet pole, mis tunne sul on, lootust veel on. Sa pead lihtsalt seda aktsepteerima.

Läbipõlenud inimeste suurim probleem on see, et nad ei suuda tsüklit ära lõpetada. Nad keskenduvad oma eesmärkidele ja asjadele, mida on vaja ära teha. Nad ei taha teiste abi või asju edasi lükata. Nad tunnevad, et kõik tuleb kohe praegu ära teha, aga energiat lihtsalt pole.

Taolise mõtteviisi probleem seisneb selles, et see on kõikehõlmav. Kui sa püüad üldiselt millestki rääkida, siis mõistus paneb kõik ühte patta kokku. Seda pada ei ole võimalik lahendama hakata. Kuidas läbipõlemisest välja tulla?

Vähenda oma koormat ja survet

Teatud asjad, mis on vaja teha, tuleb ära teha. Ülejäänud asjad tuleb kõrvale jätta. Hiljuti aitasin ühte juhti, kellel oli korraga palju probleeme lahendada. Mida ma talle ütlesin?

Esiteks tuleks koostada nimekiri 10 tegevusest, mis on vaja kindlasti ära teha. Neid võib olla vähem kui 10, aga kindlasti mitte rohkem kui 10. Teiseks tuleb üles kirjutada kuupäevad, millal need tehtud saavad. Kolmandaks tuleb kõigile tegevustele seada prioriteedid ning seejärel need reastada. Võta kõige prioriteetsem tegevus ja kirjuta see paberile. Siis sa ei näe teisi tegevusi. Kui tehtud, siis võta teised ülesanded sama moodi ette.

See teravdab sinu fookust ning võimaldab korraga ühele asjale keskenduda. Tegevuse füüsiline eristamine kogu nimekirjast aitab leevendada tunnet, et kõik on vaja kohe korraga ära teha.

Kui sul esimene ülesanne täidetud, siis võta ette teine ja kolmas. Kindlasti ei tuleks kõiki korraga tegema hakata. Tänu sellele ei teki sul suurt survet.

Võimalda endal taastuda

Teine suurem samm on taastumine, millega inimestel on rohkem probleeme. Samas on see kõige tähtsam, sest aitab läbipõlemisest välja tulla ja produktiivsust tõsta. Sa muutud jätkusuutlikuks.

Selle sammu puhul on väga tähtis tekitada ruumi eraldumiseks ja taastumiseks. Kui sa oled ülekoormatud ja läbipõlenud, siis tundub alati, et millegi tegemata jätmine on väga rumal või isegi ohtlik.

Minu kliendid räägivad sellist juttu pidevalt. „Mul on nii palju teha ja sa arvad, et me ei peaks midagi tegema? See on ebarealistlik,“ ütlevad nad.

See võib tunduda ebarealistlik, et see on kohustuslik. Eriti juhul, kui oled läbipõlenud ning murdepunktist juba möödas. Ma küsin oma klientidelt selle kohta, kuidas nad magavad, mida neile meeldib teha ja kuna nad puhkusele lähevad. Kas pikem uneaeg aitaks? Kas päeva jooksul on sul aega ka midagi nautida? Kas on mingeid naudinguid, millega kaasnevad tööd, mida saaksid kellelegi teisele suunata?

Me oleme leidnud, et igapäevaselt tuleb „enda“ aega võtta. Sa võid sellel ajal teha meditatsiooni, trenni, televiisorit vaadata või tukastada. Kõik, mis ei sisalda sinu praegust stressiallikat või tööd, on head. Samuti peaksid kindlasti tegevust nautima.