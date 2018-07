20 viisi, kuidas suvel tööd tehes puhata

Ainult tellijale

Suvel on edukalt võimalik puhata ka tööl käies, kirjutab portaal Inc.com.

Kõigil meist ei ole võimalik suvel puhata. Kui sa oled vabakutseline töötaja, eduka meeskonna juht või täiskohaga töötaja, siis võib juhtuda, et suvel sul puhkust ei olegi. Päeval hakkad mõtlema rannas käimisest ja puhkamisest ning sinu e-maili potsatab järjest rohkem kirju.

Kuidas suvel koos tööga stressi maandada? Ja samal ajal veel korralikult tööd teha? Allpool on välja toodud mõned head viisid, kuidas vähem kui 10 minutiga ennast lõdvestada.

Ära jää kontorisse kinni. Võta omale põhimõte, et iga päev käid töö ajal vähemalt paar minutit väljas jalutamas. D-vitamiin on loomulik antidepressant. Kui väljas on külm, siis ei tee paha ka värske õhk.

Naerata. Naerata endale ja teistele. See muudab ka kõik teised õnnelikumaks.

Söö üks apelsin. On tõestatud, et C-vitamiin vähendab stressihormoonide hulka ja ka vererõhku.

Tegele oma koeraga. Loomadega seotud teraapia võib vähendada ärevust. Kui sul on tööl või kodus loom, siis veeda temaga aega. Kui ei, siis võid vaadata ka koeravideosid, mis võimaldab sinu mõistusel veidi puhata.