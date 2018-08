Mida vormis püsimiseks süüa?

Mitmekesisus võib aktsiaportfellile head teha, aga see ei pruugi olla kasulik sinu tervisele.

Paljude erinevate toitude tarbimine võib sinu jaoks olla hoopis ebatervislik, selgub American Heart Associationi sellel nädalal avaldatud uuringust. Uurijad töötasid läbi teadustöid, mis olid tehtud aastatel 2000-2017. Nad leidsid, et mitmekülgne dieet ei toeta tervisliku kaalu hoidmist või saavutamist – selle kohta lihtsalt ei olnud piisavalt tõendeid. Selle asemel tähendab mitmekülgne dieet inimeste jaoks seda, et süüakse nii halba kui ka head toitu, ütles uuringu üks autoritest Marcia de Oliveira.

„Kui need asjad kokku panna, siis võib selline harjumus toidutarbimist hoopis tõsta ning tekitada ülekaalulisust. Palju efektiivsem on lihtsalt lõpetada teatud toitude tarbimine,“ nentis Oliveira. Ta lisas, et inimesed peaksid piirama punase liha, maiustuste ja suhkrurohkete jookide tarbimist. Väga mitmekesisesse dieeti mahuvad tihtipeale ka vähemtervislikud toidud nagu sõõrikud, krõpsud, friikartulid ja juustuburgerid. „Mõju on isegi siis, kui neid tarbitakse mõõdukas koguses,“ ütles Oliveira.

Mitmekesist dieeti ei soovita

Teadlased kirjutasid, et selle tõttu ei soovita nad inimestele väga mitmekesist dieeti. Selle asemel tuleks fookus seada taimedel põhinevate toitude tarbimisele – nendeks on puuviljad, juurviljad, oad, täisteravilja tooted, madala kalorsusega piimatooted, õlid, pähklid, linnuliha ja kalad. Praetud toite peaks aga vältima, lisasid nad.

Lisaks sellele selgus, et kui inimestele anda valida erinevate restoranide vahel, siis tihtipeale vaadatakse tervislikumatest kohtadest mööda. Suurem osa inimestest arvab, et madala kalorsusega toidud maitsevad kehvasti või ei täida kõhtu, selgub 2014. aastal Journal of Consumer Researchi ajakirjas avaldatud uuringust. Uuringu viisid läbi Georgia ja Columbia ülikooli teadlased.

„Kui restoranid organiseerivad oma menüü kalorsuse järgi, siis on inimestel lihtne varakult väga madalate kaloritega toidud välistada,“ kirjutati uuringu. Kui inimestele anti sama menüü, kus polnud kaloreid peale märgitud, tegid nad sarnaseid valikuid (kalorsuse poolest).

Eluea kasvades tuleb tähelepanelik olla

Kui sa jääd vanemaks, siis on eriti tähtis, et sa ei muutu oma toiduvaliku osas liiga rahulolevaks, selgub uuringutest. Inimesed, kes võtsid enne 55. eluaastat mõõdukalt kaalus juurde (2,5-9 kilogrammi), suurendasid enneaegse surma ja krooniliste haiguste riski. Lisaks sellele oli neil väiksem tõenäosus tervislikult vananeda. Mida rohkem kaal kasvas, seda suurem oli krooniliste haiguste risk.

Need järeldused pärinevad Harvardi T.H. Chan School of Public Healthi uuringust. „Meie uuring on esimene, kus käsitletakse süsteemselt kehakaalu tõusu pikaajalist mõju varasest täiskasvanueast kuni keskeani,“ ütles uuringu üks autoritest Frank Hu. Uuringus osalses kokku 93 000 inimest.

Keskmiselt võtsid naised 55. eluaastaks juurde 10 kilogrammi, mehed aga veidi vähem kui 9 kilogrammi. „Meie leiud viitavad sellele, et isegi mõõdukal kehakaalu kasvul võivad olla tervisele tõsised tagajärjed.“ Kõige halvem on see, et tavaliselt võetakse kaalus juurde varases täiskasvanueas, sest ainevahetus aeglustub. See põhjustab põlvede ja seljaga seotud probleeme.

Vähem soola ja rasva

Prognoositakse, et USAs on 2030. aastaks 50 protsenti elanikkonnast ülekaalulise. Kokkuvõtteks võib öelda, et paljud eksperdid soovitavad tarbida toite, kus on vähe naatriumi ja rasvasid. Paremate toitude hulka kuuluvad värsked puuviljad ja juurviljad. Mitmekesisus annab inimesele aga ettekäände tarbida vähemtervislikke toite. Lisaks sellele peaks inimesed tarbima päevas vähem kui 2300 milligrammi naatriumi, soovitab Centers for Disease Control (CDC).

Tõsi, järjest vähem inimesi tarbib punast liha ja limonaadi, aga naatriumi osas ollakse vähemteadlikud. Näiteks ameeriklased tarbivad igapäevaselt umbes 3400 milligrammi soola, teatas CDC. Võrdluseks võib tuua, et McDonald’si Big Maci burgeris on naatriumi kokku 960 milligrammi.