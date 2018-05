Kaupleja Alex: sõdimiseks valmis

Kaupleja Alex 11. mai 2018, 17:45

Minu virtuaalne kasum demokontol ületas hommikul 500 euro piiri.

See tähendab, et idee euros dollari vastu pikaks minna oli mul õige, samamoodi nagu teisipäevane idee naftas pikaks minna, aga sel korral oli lõpuks ka teostus idee vääriline. Tundub, et olen varsti küps ka reaalse rahaga lahingusse minema.

Kuigi: üllatusena avastasin oma virtuaalkontol tasapisi suureneva summa nimetusega Swap. Selgub, et CFD positsiooni lahtihoidmine ei olegi päris tasuta. See, et ma kolm päeva järjepannu euros dollari vastu pikk olen, on läinud mulle maksma 31 virtuaalset eurot ja 85 senti. Veel üks asi, mida CFD-dega kauplemisel tähele panna ja samuti veel üks tõestus selle kohta, et CFD-d on pikaaegseks investeerimiseks absoluutselt sobimatud instrumendid.

Positsiooni edu on mõnevõrra kasvatanud mu enesekindlust. On näha, et 1:10 võimendusega on võimalik ka niivõrd peru hobusega kui CFD siiski ratsutada, kui idee on õige ja riskihaldus paigas. Noh, loomulikult on maailmas kindlasti hulgaliselt selliseid CFD-rodeo ässasid, kes kappavad selle metsiku loomaga ka 1:500 võimendust kasutades, kuid minul, tuleb tõdeda, on sinna veel pikk maa.

Sestap ongi mul täna kaks teemat: esimene on kauplemisideed, teine on riskihaldus. Et esimene teema on põnevam, jätan selle tänase postituse lõppu, muidu veel jääb tähtis aga igavam riskihalduse teema tähelepanuta.