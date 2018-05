Kaupleja Alex: spekulant, karu, hullumeelne

Kaupleja Alex 23. mai 2018, 14:00

Kuigi kõik räägivad turul sellest, kuidas nafta hind lööb viimaste aastate rekordeid ja tõuseb veelgi kõrgemale, otsustasin mina hakata karuks ja võtta sisse vastupidine positsioon - ehk müüa nafta futuure lühikeseks.

Näiteks, kui ma läheks lühikeseks päris futuuridega ja minimaalse kogusega st ühe lepinguga, oleks mul vaja 3400 eurot. Lisaks, kui nafta hind ei liiguks minule soodsas suunas, kui toornafta hinnakoteering muutuks kõigest ühe dollari, kaotaks ma tuhat dollarit ehk umbes 850 eurot. See kaotus lööks mu põlvili, sest see on 8,5 protsenti minu algsest deposiidist.

Admiral Marketis Metatrader 5 platvormil ei saa kaubelda otse naftafutuuride vaid nende CFD-dega (Contract For Difference), millest ma olen rääkinud ka varem. Ärgu see lugejat eksitagu - kauplemine on peaaegu sama, mis otse futuuriga, aga CFD puhul on vaja väiksemat tagatist ning kaubelda saab ka futuurilepingu osadega.

Põhjuseid vastuvoolu ujumiseks jagub

Niisiis, miks ma vastuvoolu ujusin? Miks ma ignoreerisin reeglit "trend on sinu sõber" ja seda kõige kuumemal ajal naftaturul ja kõige "hullumeelsema" instrumendiga, samas kui hirmud Iraani tuleviku ümber pole kadunud, Venezuela valimistulemused võivad USA marru ajada ning panna selle Ladina-Ameerika riigi vastu sanktsioone kehtestama; miks panustan ma toornafta hinna alanemise peale?

Mul on selleks mitu põhjust. Esiteks on puurtornide arv USAs jõudnud 844 tornini, 132 torni rohkem kui aasta tagasi. Viimastel andmetel on toornafta tootmise omahind pea kõigis leiukohtades allpool praegust turuhinda ja keskmine omahind on pisut kõrgem kui 50 dollarit barrel. See tähendab, et naftatootmine USAs tasub praeguste hindade juures ära.

Teine põhjus: mai alguses jõudis spekulantide summaarne pikk positsioon futuurides rekordilise 200 miljardi dollarini. Nii palju pulle pole börs veel enne näinud. See tähendab, et aeg on putku panna, ehk teisisõnu lühikeseks minna!

Lisaks oli paar tundi pärast mu positsiooni sissevõtmist oodata API järjekordset nafta reservide aruannet ja ma lootsin, et see teade tuleb karudele sobivas meeleolus. Nii ka sündis: kõik ootasid reservide kahanemist kolme miljoni barreli võrra, aga vähenemine oli vaid 1,3 miljonit barrelit. Pisut vara on küll rõõmustada, sest täna kl 17:30 Eesti aja järgi tuleb reservide hinnang energeetikaagentuurilt EIA.