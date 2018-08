Leidsin sõiduplaanist järgmise rongi

Kaupleja Alex 10. august 2018, 14:35

Olen otsustanud endale portfelli ühe biotehnoloogia aktsia positsiooni ikkagi hankida. Ja kui ühega õnneks ei lähe, tuleb proovida teisega.

Eile kirjutasin, et kavatsen võtta pika positsiooni TG Therapeuticsi aktsias, et mängida aktsia tõusule enne tähtsa ravimikatse tulemusi. Plaan oli siseneda 11,5 dollari tasemelt, mis on see tase, kus aktsia hind päev varem sulgus.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9604,96 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9639,42 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Mõistlik on siiski oodata veel mõnda aega – ehk tuleb võimalus osta mõnest hinnalohust. Ja kui ei tule, tuleb otsida edasisõitmiseks mõni teine rong.

Regeneron, gigant biotehhide seas

Selle viimase asjaga hakkasingi juba eile õhtul pihta, uurides biotehnoloogia „rongide” „sõiduplaani”. Ja leidsingi endale sobiva: Regeneron Pharmaceuticals.

Regeneron on biotehnoloogia idufirmade seast juba peaaegu välja kasvanud ettevõte. Üle 40 miljardi dollari ulatuva turuväärtusega on ta sektoris gigant, sest keskmise biotehhi turuväärtus jääb enamasti kaugele alla poole miljardi dollari. Tal on portfellis mitu edukat ravimit, näiteks allergiaravim Dupixent, silma kollatähni kärbumise ravim Eylea ning käärsoole vähi vastane Zaltrap. Ravimeid turustatakse koostöös farmaatsiahiiglaste Sanofi ja Bayeriga.

Augusti alguses teatas Regeneron teise kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad ja tõstsid aktsia hinna 370 dollarilt 390 dollarile. Pidu ei kestnud aga kaua, sest selle nädala alguses tuli Regeneron lagedale uudisega, mis aktsia kursi taas 370 juurde tõi. Nimelt teatas firma, et on asunud vähiravimite alal koostööle teise biotehnoloogiaettevõttega Bluebird ja investeerib tolle aktsiatesse. Ehkki sisult positiivne uudis, lõi see turul siiski Regeneroni aktsia kursi tükk maad allapoole: investoritele ilmselt ei meeldinud, et Bluebirdi aktsiaid suure ülekursiga osteti.

Firmal on mitu rauda tules

Mina arvan, et kui esimene hoog üle läheb, nähakse turul, et Bluebirdi aktsiad on veel päris soodsalt saadud. Kuid see pole peamine põhjus, miks mina Regeneroni positsiooni tahan võtta.

Peamine põhjus on hoopis Regeneroni ravimiinkubaatoris, kust on peatselt uusi tibusid oodata. Juba turul müüdav Eylea ootab USA ravimiametilt (FDA) turustamisluba laiendatud näidustustele. Selle loa andmise – või andmata jätmise – tähtaeg on täna ja üsna tõenäoliselt tuleb uudis selle kohta kohe pärast turu sulgumist.

Aga see pole veel kõik, nagu telepoes öeldakse: laiendatud näidustuse turuluba ootab FDA-lt ka kõrge kolesterooli taseme ravim Praluent. See otsus peaks tulema hiljemalt 24. augustil.

Aasta tagasi kauplesid Regeneroni aktsiad 500 dollari tasemel. Minu hinnangul pole tollasega võrreldes ettevõte sugugi kehvemal järjel, pigem vastupidi. Loodan, et kaks lisanduvat turuluba nügivad aktsia hinda taas reipalt kõrgemale – kui just mitte 500 dollarini, siis näiteks 450 dollarini küll.