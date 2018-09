Mida soovitas osta dr Elder?

Kaupleja Alex 12. september 2018, 16:38

Osalesin dr Alexander Elderi koolitusel Tallinnas. Õppisin palju riskide juhtimisest ja sain teada, millal on parim aeg positsioonide avamiseks ja sulgemiseks.

Kõik dr Elderi väljatöötatud indikaatorid on olemas ka MetaTrader 5 platvormil. Alexander Elder jälgis päevasel graafikul (D1) kaht indikaatorit, mis andsid lõpuks soodsa signaali pika positsiooni avamiseks. Dr Elderi üks reeglitest on, et positsiooni avamisel ei tohi risk olla suurem kui 2% kogu portfelli mahust.

Kui tehnilist pilti lähemalt vaadata, siis tundub, et praegu on käimas korrektsioon. Pärast kiiret kasvu alates 2015. aastast on hind tõusnud mõnest dollarist kuni 100 dollarini. Praegu on korrektsiooni faas kestnud kolm kuud ja aktsia hind on puudutanud 65,07 dollarit. Indikaatorid annavad lootust pullidele ja kui indeksite kasv jätkub, siis on ka WTW aktsial head kasvuvõimalused. Dr Elder kontrollib alati ka ettevõtte tulemuste avalikustamise kuupäeva. Tehing oleks ära jäänud, kui lähiajal oleks ettevõtte tulemuste avalikustamine. Praegusel juhul oli tulemuste teavitamise aeg möödas ning kõik oli tehingu avamiseks sobilik. Nüüd jääb loota, et aktsia hind jõuab hinna sihttasemini ja me teenime hea kasumi.

Aktsia IPO oli 10 dollari juures, kuid peagi kasvas hind juba üle 25 dollari. Põhjus oli väga lihtne – suure koguse aktsiaid ostis Ameerika üks tuntumaid superstaare Oprah Winfrey. Pärast seda on aktsia hind tõusnud kümme korda. Ettevõtte fundamentaalsed näitajad on sealjuures keskmised: hinna-tulu suhtarv (P/E ratio) on 34 ja puhaskasumi marginal (net profit margin) 15%. Negatiivne on see, et näha on tugevat müüki suurimate omanike siseringist. Nende positsioon on langenud 71%. Ma loodan, et Oprah ei ole oma aktsiaid veel müünud…