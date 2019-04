Kuidas vältida börsikauplemisel hävingut

Igapäevaselt kaubeldes pole pääsu olukordadest, kus tuleb sulgeda kahjumlik positsioon. See on üks vastikumaid asju üldse, kuid siiski vähem ebameeldiv kui oma kauplemiskonto „läbi kärsatamine“. Riskihaldus on kauplemise alustala ja seda pole üldse keeruline teha.

Edukas riskihaldaja Foto: AFP / Scanpix

Jälgisin suure huviga hea kolleegi investor Toomase esimest debüüti kauplemismaastikul ja mulle avaldas muljet see, kui elegantselt ta kohe alguses määratles tehingu riskiks 1,5% oma ligi 316 000eurosest portfellist ja pani paika väljumise 10% kasumi saavutamise hetkel. Toomas oli nõus kaotama 5000 eurot, ehk 1,5 protsenti oma portfelli väärtusest üheks tehinguks. Tänu heale analüüsile ja tehniliselt õigele ajastusele oli tema tulemuseks üle 9% kasumit kõigest 2 päevaga.