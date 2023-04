HKScanist vallandatud eksjuhi viljafirma teenis priske kasumi

Anne Mere olukorrast Teet Soormiga: "Suhteliselt raske seis"

HKScani Eesti juhi, raudse leedi Anne Mere karjääri raskemad hetked on olnud Rakvere töötajate streigi lahendamine ja kõik see, mis toimub Teet Soormi ümber. Just Teet Soormi ja tema kahe kolleegi äkiline vallandamine korruptsioonikahtluse tõttu tõi Anne Mere Eestisse ettevõtet juhtima.