“2024. aastal olid kõik eeldused turu languseks ja nii see ka läks. Ehitussektor oli pausil nii meil kui ka lähinaabruses,” ütles Arens i juhatuse liige Jaan Arens . Ta selgitas, et eelmisel aastal vaheldusid head ja halvad kuud. Ettevõtja tõi välja, et aasta lõpus kulutasid inimesed oma raha uute autode peale, mitte köökide peale.