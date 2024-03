Artikkel

Instrumendi väärtuse hindamisel on pikk ajahorisont kohustuslik eeltingimus

Erik Laur, SEB kapitaliturgude maakler. Foto: Jake Farra

Investorite seas on levinud igipõline küsimus: kuidas hinnata finantsinstrumendi väärtust? Milliste näitajate põhjal analüüsida ettevõtte edukust ning kasvupotentsiaali? Neile küsimustele annab vastused Aswath Damodarani kirjutatud „Väärtuse hindamise taskuraamat“, mida võib pidada justkui asjatundlike investorite punaseks märkmikuks.

Raamat algab investeerimise põhitõdedega. Damodaran on aus ja mainib juba teose alguses ära ühe väärtuse hindamise põhitõe. Kui analüüside koostamise tulemusena jõutakse järeldusele, et aktsia on alahinnatud, on sellel kolm võimalikku põhjendust.

Esiteks, ettevõtte väärtuse hinnang võib olla ebarealistlik või ebaõige. Teiseks võib hinnang kogu turule olla ebarealistlik. Kolmandaks võib instrumendi väärtuse hinnang olla küll õige, kuid alati jääb võimalus, et sellest olenemata ei pruugi turud oma viga lähitulevikus parandada. Seetõttu on sisemise väärtuse hindamise mudelite kasutamisel peaaegu et kohustuslik eeltingimus pikk ajahorisont.

Erinevates elutsüklites olevate ettevõtete väärtuse hindamine on fookuses raamatu teises pooles. Näiteks erineb noore ettevõtte hindamine oluliselt sellest, kuidas koostada analüüsi juba pikalt tegutsenud ja kaua turul olnud ettevõtte kohta. Kui viimase puhul on võimalus finantsaruannete abil koostada analüüsimudeleid varem teadaolevate rahavoogude põhjal, siis noore kasvuettevõtte puhul sellist võimalust ei ole.

Lihtsustatult öeldes tuleb panna number külge ettevõttele, mille kohta ei ole just üleliia palju numbreid avaldatud. Sellisel juhul tuleb appi võrdlev analüüs, mille käigus kasutatakse samas sektoris olevate ettevõtete andmeid. Sedasi on võimalik hinnata ettevõtet, mille senine tegevus on olnud küllaltki lühike. Lisaks toob Damodaran välja, mida pidada silmas, et leida tärkavate seemnete seast see kõige potentsiaalikam.

Raamatut soovitavad nii suurte investeerimisfondide juhid, strateegid kui ka paljud kogenud investorid. Olenemata sellest, kas investor on juba nii mõnegi ettevõtte analüüsi koostanud ja otsib vastuseid töö käigus tekkinud küsimustele või on investor alles oma teekonna alguses, leiavad teosest näpunäiteid mõlemad. Damodaran selgitab eluliste näidete abil finantsinstrumentide hindamise põhimõtteid imehästi ja räägib lahti ka tihti investori laualt läbi käivad erandid.