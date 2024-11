Tagasi 29.11.24, 09:48 12 raamatut, mis 2024. aastal kõnetasid

Foto: Liis Treimann

Hea raamat ei võta kingikotis ruumi, samas kestab kaua. Toome teieni lugejate 2024. aasta 12 absoluutset lemmikut, mis on 8. detsembrini müügil eriti magusa hinnaga. Valikust leiad kingiideid nii äripartnerile, hobiinvestorile, ajaloohuvilisele kui ka tervise turgutajale.

20 aastat ebaedu börsil ja radikaalne mõtteviisi muutus võimaldasid Rootsi ühel tuntuimal investeerimisgurul, Eesti juurtega Arne Talvingul välja arendada trendistrateegia, mis viis tema portfelli 50kordse kasvuni aastatel 2009–2021. Loe raamatust „Minu aktsiatega rikkaks saamise võidukas teekond“ lähemalt, mis on tema investeerimisfilosoofia.

„ATH 2.0“ on Eestis enimmüüdud eestikeelne raamat ATH teemal. See on kohustuslik lugemine kõigile, kes soovivad aktiivsus- ja tähelepanuhäire unikaalsust paremini mõista. Raamatus jagatakse kaasaegseid teadusuuringuid ja tõhusaid strateegiaid, et muuta sinu väljakutsed tugevusteks.

Tutvu usalduse ja käitumise saladustega FBI agendi pilgu läbi! „Kuidas lugeda inimesi“ on praktiline käsiraamat, mis õpetab lihtsat, kuid tõhusat kuuel tunnusel põhinevat süsteemi, et hinnata inimeste usaldusväärsust ja ennustada nende käitumist. Muuda teadmatus kindlustundeks ja loo usaldusväärsemaid suhteid igas eluvaldkonnas.

Raamatus käsitletakse evolutsiooni „apsakate“ intrigeerivaid küsimusi: miks on viljatus nii levinud probleem? Miks rebestavad paljud põlvemeniski? Miks enamikul inimestest ei mahu hambad suhu ära? Miks meil on nii palju prillikandjaid?

See New York Timesi bestseller purustab müüdid ja paljastab üllatavad harjumused, mis eristavad jõukaid tavainimestest. Unusta luksusautod ja uhked villad – tõelised miljonärid elavad säästlikult, planeerivad hoolikalt ja investeerivad nutikalt. Autorid õpetavad, kuidas kasvatada oma varasid ja saavutada rahaline sõltumatus praktiliste ja lihtsate põhimõtete järgi.

Tõhus juht on see, kes saavutab häid tulemusi ja hoiab oma inimesi. Ta ei tohi juhirolli võtmist vältida, olla oma alluvatele sõber või meeskonnas teistega võrdne liige. Aga kuidas jõuda selleni, et sinu meeskond annaks oma maksimumi ja oleks seejuures rahul? Raamatust leiad praktilisi juhiseid iga taseme juhile selle kohta, kuidas luua usaldusväärseid suhteid, parandada meeskonnatööd ja saavutada parimaid tulemusi, ilma et inimesed läbi põleksid.

Pete Wharmby raamat autismiga inimeste (sealhulgas autori enda) mõttemaailmast kutsub meid üles neid mõistma ja toetama. Autori isiklik kogemus ühes sooja huumoriga aitavad lähemale tuua kõike seda, mis neuroerinevatele inimestele meie ümber tihti meelehärmi võib põhjustada, ilma et meie, neurotüüpilised, sellest arugi saame.

Kasutades varem avaldamata meenutusi sõduritelt, tsiviilisikutelt ja inimestelt, kes nii Hitlerit kui ka Stalinit isiklikult tundsid, seab ajaloolane Laurence Rees kahtluse alla paljud kauaaegsed väärarusaamad nende kahe türanni kohta. See on meistriteos ühelt tänapäeva parimalt teise maailmasõja asjatundjalt.

„Väärtuspakkumise disain“ pöörab pea peale senise tootedisaini, mis on lähtunud eelkõige toote või teenuse pakkujast endast, tema ressurssidest ja huvidest. Kui selline toode turul kaugele ei jõua, ei tasu imestada. Loe selle ala tippudelt, kuidas luua väärtuspakkumine, mis tõeliselt müüb, kuna võtab arvesse üksnes seda, mida vajab klient.

Investor Seppo Saario toob noore lugejani universaalsed investeerimistarkused, aidates välja töötada toimiva investeerimisstrateegia, mida rakendada kogu elu. Raamatus tõestatakse, et investeerimise alustamine ei eelda suurt sissetulekut; noorte eelis on palju aega, mida tarkade finantsotsustega enda kasuks pöörata.

Oled väsinud valusatest kogemustest ja negatiivsetest mõtetest, mis sind kummitavad ja takistavad sul elu täiel rinnal nautimast? „Lahtilaskmise kunst“ on praktiline käsiraamat, mis aitab sul vabaneda mineviku koormast ja elutervel viisil emotsionaalset vabadust nautida.

Tore Skeie haarav teos „Huntide aeg“ viib sind viikingite ajastu südamesse, kus kavalus, vägivald ja ambitsioon kujundasid ajalugu. See põhineb laiaulatuslikul uurimistööl ja heidab valgust viikingite ajaloole, põnevatele tegelaskujudele ja maailmale, mida nad muutsid.

