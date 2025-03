Idufirma asutaja eesmärk on lõpuks firmast väljumine. Kuidas seda päriselt edukalt tehtud on? Värskelt ilmus raamat „Väljumislood. 12 ükssarviku asutajat paljastavad oma ellujäämisvõitluse üksikasjad“ ja selle autorid on soomlased Matias Mäenpää ja Anssi Kiviranta. Muuhulgas on raamatus ka Pipedrive ’i asutanud Ragnar Sass i lugu ning eestlastele põhiliselt Tallinn-Helsingi tunneli unistusega tuntud ja Rovio asutanud Peter Vesterbacka lugu.