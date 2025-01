Tagasi 21.01.25, 14:15 Kuidas teha vigu õigesti? Tippklassi põruja vaatab vigadele julgelt otsa Vigadega tegelemine on ebameeldiv, punkt. Nii sedastab asja Liina Kadari, coach ja psühholoogilise turvalisuse edendaja organisatsioonides, kes kohtus psühholoogi ja menukite autori Amy Edmonsoniga.

Kas selleks on meeskonna väärtustele mitte vastava inimesega tegelemine, mõnes tööprotsessis vea tuvastamine, analüüsimine, miks mingi projekt ei toonud oodatud tulemust, või sukeldumine mittetoimiva meeskonna inimsuhetesse – juba eos on näha, et igaühte neist on sisse kirjutatud suurem või väiksem viga, mis mingil hetkel on tehtud, kuid millega tegelemist ja, veel enam, millest õppimist tihti edasi lükkame või millega üldse ei tegele.