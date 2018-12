Kodulaenuga kuuse all

Mida teha, kui olemasoleva tagatise turuväärtus on langenud, maksekäitumisega probleeme ei ole, kuid laenuhaldur koputab ikkagi uksele, selgitab Ellex Raidla panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Raino Paron. Foto: Veiko Tõkman

Pangad võivad erakorraliselt laenulepingu üles öelda või nõuda lisatagatist, kui tagatise väärtus väheneb. Mida teha sellises olukorras, selgitab Äripäeva raadio hommikuprogrammis Ellex Raidla panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Raino Paron.

Pangad panevad kodulaenulepingutesse sisse tingimuse, mille kohaselt on neil tagatisvara turuväärtuse languse korral õigus nõuda lisatagatisi või laenuleping erakorraliselt üles öelda. See võib viia hüpoteekide realiseerimiseni isegi siis, kui kliendi maksekäitumine on korras ning seda näiteks majanduslanguse kontekstis ebasoodsa kinnisvarahinnaga. Mida teha olukorras, kus olemasoleva tagatise turuväärtus on langenud, maksekäitumisega probleeme ei ole, kuid laenuhaldur koputab ikkagi uksele? Vastust otsime koos Raino Paroniga.

Sellest, kuidas edeneb Weekendi võlgade sissenõudmine, räägib Äripäeva kolmapäevase kaaneloo autor Kristel Härma.

Põhjamaade nõutuima investeerimispetsialisti Vesa Puttoneni kavalamaid mõtteid vahendab temaga Soomes kohtunud Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik.

