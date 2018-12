Maksumoraal sõltub õiglustundest ja süsteemi keerukusest

Elanikest umbes pooled ehk 55% hindab oma teadmisi maksusüsteemist heaks. Foto: Andras Kralla

Maksutahte uuringu kohaselt usub 92% inimestest, et maksude maksmine on kodanikukohus. Samas märgatavalt vähem usub, et enamik inimesi deklareerib oma tulud korrektselt ära, seda eriti ettevõtjad.

Saates kõnelemegi just sellest, millest maksutahe koosneb. Maksudistsipliini ja -moraaliga seonduvaid näitajaid koondava indeksi järgi arenguruumi justkui veel oleks – tulemuseks kõigest 65 punkti 100st.

Külas on maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ja tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron. Saatejuht on Priit Pokk.

