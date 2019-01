Mis takistab teise samba liberaliseerimist?

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk kõneles hommikuprogrammis sellest, mis häirib teda teise samba väljamaksete süsteemis, samuti mis oli tema jaoks eelmise aasta kõige olulisem uudis. Foto: Liis Treimann Jaga lugu:

"Siin on kaks põhjust - teema on keeruline ja riik ei võta appi sõltumatuid eksperte," lausus teisipäevases hommikuprogrammis Tuleva juhataja ja fondijuht Tõnu Pekk vastuseks küsimusele, miks ei õnnestu liberaliseerida pensioni teise samba väljamaksete korda.

"Kahjuks küsitakse nõu ainult pankade ja kindlustusseltside käest, kes - ei ole üllatus - arvavad, et see teema on väga riskantne ning seda ei tasuks teha," sõnas Pekk.

Pekk tõi näite, et praeguse korra järgi pensionile minnes kui inimene on kogunud üle 9600 euro, siis tema ainus võimalus raha välja võtta on anda see raha üle kindlustusseltsile ja saada vastu igakuiseid makseid. Tootlust sellele rahale enam seega ei teeni. Tuleva juht lisas, et see aasta võiks siiski oodata muutusi, kuid mitte enam selle riigikogu koosseisu jooksul.

Lisaks kõneles Pekk veel sellest, kas Eesti pensionifondide mullused kesised tulemused peletavad kogujaid eemale või mitte, mis oli tema jaoks lõppenud aasta olulisim uudis ning mis plaanid on Tuleval kolmanda sambaga.

Börsitoimetaja Liina Laks võttis hommikuprogrammis kokku heitlikult alanud aasta maailma aktsiaturgudel ning sündmused, mis seda otse või kaude on mõjutanud - sealhulgas mis tuuled puhuvad Sitsiilia maffias.

Äripäeva raadiohommikut vedasid läbi värskete uudiste ja päevakajaliste teemade Igor Rõtov ja Priit Pokk.