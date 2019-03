Olga Temnikova: ausalt rahast ja kunstist

Saates "Delovõje ljudi" on külas Olga Temnikova, kes on Temnikova & Kasela galerii kaasomanik ja Eesti kunsti populariseerija välismaal. Olga avab saates kunstiäri tagamaid. Foto: Postimees/Scanpix

Miks kunst on nii kallis, vaatamata sellele, et see mõnikord näeb imelik välja? Mis tegurid määravad teoste hinna? Kui palju võib maksta eesti kunstniku teos? Kas galeriid suudavad raha teenida?

Kunstiäri on omamoodi maailm ning tuleb astuda õigeid samme, et seal edu saavutada. Mida on teinud Olga, et saavutada rahvusvahelist autoriteeti?

Saatejuht on venekeelse majanduslehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.