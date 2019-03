Kuidas sünnib hea juhtimisotsus?

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnul ei tohi juht teha masinlikult valikuid. Foto: Eiko Kink

Juhi ülesanne on luua visioon, kuid mitte kunagi teha masinlikult otsuseid, rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi raadiosaates „Argumenteeritud juhtimine“.

Taavi Veskimägi sõnul on paljud juhid Eestis väga head spetsialistid, kuid mitte head juhid. “Seda arusaama, et juhtimine ongi eraldi töö, mitte hobi, et kui teised asjad on tehtud, siis tegelen sellega. Selline maailmavaateline aspekt on meil puudu,“ märkis Veskimägi.

Kuidas autopiloodilt maha saada, inimesi õigesti juhtida ja milline on mõtestatud juhtimispraktika, kuula esimesest saatest sarjast „Argumenteeritud juhtimine“.

