Hea finantsjuht peab numbriarmastuse kõrval oskama rääkida lugu

Reedeses hommikuprogrammis rääkisime Iizi Kindlustusmaakleri juhatuse liikme Kaido Kepiga riski- ja finantsjuhtimisest. Foto: Andras Kralla

"Minu arvates on hea finantsjuht kõigepealt inimene, kes tahab aru saada ärist, kus me oleme, ja sellest, mis kliendid on ja mis nende eelistused on," lausus reedeses hommikuprogrammis Iizi Kindlustusmaakleri juhatuse liige Kaido Kepp.

"Ja loomulikult armastab numbreid. Aga minu arvates on oluline ka see, et peab oskama rääkida seda lugu, mis need numbrid tähendavad – nii ettevõtte aktsionäridele, klientidele, laiemale publikule. Siis, ma arvan, on juba päris hea finantsjuht," lisas ta.

Sellest, kas ja kuidas lammutab teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine Eesti kapitalituru ning millised on alternatiivid pensionifondide rolli täitmiseks, rääkisime FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäega. Loe intervjuud Tammemäega siit.

See nädal ilmus samuti uudis, et Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ametis ei jätka. Uurisime organisatsiooni volikogu esimehelt Kai Realolt, kuhu ja mis plaanidega edasi liigutakse. Kas uus juht on juba silmapiiril, millised nõudmised talle esitatakse ning milliseid muutusi oodatakse?

Hommikuprogrammi vedasid Priit Pokk ja Indrek Mäe.

Kuula "Hommikuprogrammi" Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.