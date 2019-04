Nipid 12kordseks käibesööstuks

Eesti 2017. aasta edukaima ettevõtte Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse esimees Risto Mäeots on ennast mehaanikust pea 120 miljoni eurose käibega ettevõtte juhiks töötanud. Foto: Raul Mee

Esimesena kõneleb Risto Mäeots – Eesti 2017. aasta edukaima ettevõtte Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse esimees. Mäeots on ennast mehaanikust pea 120 miljoni eurose käibega ettevõtte juhiks töötanud. Nii on ta imeline näide, mis lööb segamini arvamuse, et Y-põlvkond ei viitsi sihikindlalt tööd teha.

Teises saatepooles kõneleb Rait Ratasepp – 20kordne ultratriatleet, maailmameister. Rait läbis 20 päevaga 76 kilomeetrit ujudes, 3600 kilomeetrit rattal ja 844 kilomeetrit joostes. Jah, ta jooksis ajaga võidu füüsiliselt – aga gasellid läbivad ka maratoni. Rait on mees, kes toob lavale loo eesmärkide seadmisest ja nende saavutamisest!

Saade "Lavajutud" on salvestatud Gaselli kongressil.