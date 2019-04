Nädala kaotajad on tuhanded ettevõtjad

Ettevõtjaid ähvardatakse kirjadega, mis nõuavad võla tasumist. Foto: Andras Kralla

Lõppeva majandusnädala võitjaks lugesid Äripäeva ajakirjanikud investorid, kaotajaks aga ettevõtjad, kes võivad sattuda endale üllatusena musta nimekirja.

Nädala olulisemaid majandusuudiseid kokku võtvas saates „Äripäev eetris“ valiti nädala kaotajaks ettevõtjad, kellele ähvardab saabuda kuri kiri, mis nõuab unustatud võla tasumist – vastasel juhul avaldatakse negatiivsed artiklid ja pannakse video YouTube’i. Kusjuures tõendeid selle kohta, kas võlg on üldse olemas, ettevõtjale ei esitata. Säärase loo jutustas Äripäevale Raplamaa ettevõtja Mait Soasepp, kuid sarnaseid ähvardusi teevad Marie Rosina firmad hulgale Eesti ettevõtjatele.

Nädala võitjad on aga investorid, sealhulgas Äripäeva loodud investor Toomas, kes on tänu populaarsete börsifirmade sel nädalal avalikustatud headele tulemustele oma varandust kasvatanud. Üks head minekut näidanud ettevõte on ka Swedbank, mille värsked majandustulemused sisendavad usku, et sinna investeerinud eestlased jäävad võidumeheks, vaatamata rahapesuskandaalile.

Ajakirjanikud Pille Ivask, Kristel Härma ja Viivika Rõuk rääkisid veel skandaalsest firma ülevõtmisest, külaliskorterite menukusest, Ukraina presidendist ja Hillar Tederist, Bolti osakapitali suurendamisest, metsandussektori hirmust alanud aasta ees ja naftaturu ootamatustest.

Kuula saadet Äripäeva podcastid'e keskkonnast siit.