Katriin Jüriska: juht ärgu tulgu inimeste ette, kui on halvas tujus

Uuskasutuskeskuse juhi Katriin Jüriska sõnul peab juht hoolega jälgima oma meeleseisundit. Foto: Erakogu

Kevadhooaja viimases saates on külaliseks Uuskasutuskeskuse juht Katriin Jüriska, et arutleda protsesside ja inimeste juhtimise üle. See jaotus on muidugi tinglik, sest tihti käivad need kaks käsikäes. Lisaks tuleb juhil juhtida ka iseennast.

“Juht peab alustama endast ning mõistma, et tema meeleseisund ja hoiakud peegelduvad tiimi peal. Oluline on, kuidas me asju mõtestame, näiteks muutuste puhul tasub oma hirm pöörata põnevuseks, ” ütleb Jüriska.

Milline on Katriin Jüriska kogemus nende väljakutsetega, olles viimased kümme aastat üles ehitanud ja arendanud Uuskasutuskeskuse ketti? See selgub saatest.

Saatejuht SpeakSmarti koolitaja ja arutelujuht Siim Vahtrus. Saade valmib koostöös SpeakSmartiga.

